Milan, la protesta della Curva: “Dirigenti incapaci, società senza ambizioni”

Questa sera il Milan festeggia il 125° anniversario di storia del club con una cena di gala in Sant’Agostino. Per l’occasione non sono mancati segnali di protesta da parte dei tifosi rossoneri, già lanciati ieri durante la deludente gara col Genoa. La Curva rossonera ha esposto due striscioni sul luogo e, nelle istruzioni, ha voluto sottolineare tramite i propri rappresentanti che sarà una protesta pacifica contro la proprietà per questa “stagione fallimentare”.

Il primo striscione è riservato alla dirigenza: “Dirigenti incapaci, società senza ambizione. Non siete all’altezza della nostra storia!”. L’altro invece è “dedicato” alla squadra, anch’essa sotto processo: “Giocatori senza voglia e dignità, siete lo specchio di questa società”.

Foto: Instagram Curva Sud Milano