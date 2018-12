Milan, la grande occasione di Gattuso e il primo abbraccio con Paquetà

Classifica alla mano, stasera il Milan potrà sfruttare la grande occasione concessa da Lazio e Roma, con il doppio 2-2. I biancocelesti fermati dalla Samp ed i giallorossi dal Cagliari, ecco perché a San Siro contro il Toro i rossoneri hanno la possibilità di avvicinarsi all’Inter e di portarsi a più 3 dal quarto posto, che non sarà tanto ma è sicuramente abbastanza in vista delle prossime gare contro Bologna, Fiorentina, Spal e Frosinone. L’occasione è troppo ghiotta per essere fallita, lo sa bene Gennaro Gattuso, il cui obiettivo dichiarato è quello di dimostrare continuità. Nel frattempo il Milan è pronto ad abbracciare il suo ultimo colpo di mercato: Lucas Paquetà, grande talento brasiliano strappato da Leonardo alla concorrenza internazionale, sbarca stamattina a Milano per la prima volta. Il fantasista ex Flamengo assisterà dal vivo a Milan-Torino, posticipo odierno delle 20.30, così da cominciare a respirare l’atmosfera del calcio italiano e soprattutto ciò che lo attenderà quando scenderà in campo a partire da gennaio.

Foto: Twitter ufficiale Milan