Al termine del provino effettuato in mattinata a Milanello la decisione sulla presenza o meno di Rafael Leao nel derby di stasera sarà presa solamente oggi pomeriggio dopo la riunione tecnica e un eventuale faccia a faccia tra il calciatore e Stefano Pioli che non vuole rischiare di perdere il calciatore per una ricaduta.

Foto: Instagram Milan