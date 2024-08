Milan: Koné no, Cardoso no, Danilo no. Semplicemente e unicamente Fofana

Al Milan sono stati accostati una marea di centrocampisti, senza che ci fossero margini di manovra. Addirittura fino a pochi giorni fa Manu Koné e Danilo, dopo traiettorie non meglio identificate che hanno coinvolto Cardoso. Addirittura Koné e Cardoso sono storie di tre o quattro giorni fa, senza alcun significato, perché il Milan stava semplicemente e unicamente lavorando su Fofana, prima e unica scelta da sempre. Se n’è accorto anche chi un paio di mesi fa ignorava la semplice possibilità. Adesso il centrocampista ormai ex Monaco è in arrivo a Milano, pronto per Il visite con il club che lo ha aspettato a lungo, assolutamente ricambiato. E che adesso sta per raccogliere i frutti di lunghi e lunghi mesi di pazienza e fedeltà.

Foto: Instagram Fofana