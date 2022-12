Arsenal-Milan 2-1: accorcia Tomori, agli inglesi la Dubai Supercup

Il Milan esce sconfitto 2-1 in amichevole della capolista della Premier, l’Arsenal. I Gunners di Arteta hanno ottenuto il successo con la rete di Odegaard al 21′ (su calcio di punizione) e Nelson al 44′, sfruttando un errore di uscita di Tatarusanu.

Nel secondo tempo buon Milan, che riapre la gara al 77′ con Tomori. Da segnalare una traversa di Origi per i rossoneri.

Buon Milan, a considerazione che l’Arsenal ha una condizione migliore dei rossoneri, ma il Milan ha tenuto testa ai Gunners.

Da rivedere l’esperimento Pobega come terzino.

Serie di rigori alla fine, dove vince anche l’Arsenal. Da segnalare un bel cucchiaio di Lazetic.

Foto: Instagram Tomori