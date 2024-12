Milan-Juventus, sarà subito derby in casa Conceicao

Sergio Conceicao è il nuovo allenatore dell’AC Milan. In questo momento sta andando a Milanello per incontrare per la prima volta la squadra prima della partenza per Riyadh in programma nella giornata di domani. Sarà in Arabia la prima sfida del nuovo allenatore sulla panchina rossonera e sarà contro suo figlio Francisco, allenato da suo padre al Porto e che durante la scorsa sessione di mercato si è trasferito a Torino, sponda Juventus. Partita di un certo peso dato che chi vincerà, si andrà a giocare la finale di Supercoppa Italiana contro la vincente tra Atalanta e Inter. Non un match semplice, ma sicuramente di una certa importanza emotiva oltre che sportiva anche perchè è la prima volta che troverà suo figlio da avversario. In Serie A, invece, papà Conceicao inizierà la sua avventura sabato 11 gennaio nella sfida casalinga contro il Cagliari, prima partita del girone di ritorno, in attesa del recupero della sfida contro Bologna e Como.

Foto: Instagram Conceicao