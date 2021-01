Milan-Juventus, le formazioni ufficiali

Il big match che chiude questo turno dell’Epifania di Serie A vede la super sfida tra Milan e Juventus. Un match molto discusso, con i casi Covid nella Juve prima e nel Milan poi, le tante assenze, gli infortuni ma in palio 3 punti pesantissimi.

Il Milan per la fuga sull’Inter, la Juve per riaprire i discorsi anche in ottica scudetto vista anche la sconfitta dell’Inter.

Queste le formazioni ufficiali:

Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Dalot, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Calabria, Kessie; Castillejo, Calhanoglu, Hauge; Rafael Leao. All: Pioli.

Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, De Ligt, Bonucci, Frabotta; Chiesa, Rabiot, Bentancur, Ramsey; Cristiano Ronaldo, Dybala. All: Pirlo.

Foto: Sito Milan