Milan-Juve, le ultimissime sulle formazioni

Altri due indisponibili per Stefano Pioli, ci riferiamo a Rebic e Kurtic positivi al Covid. I due si aggiungono a una lista interminabile, le scelte sono obbligate con Calabria probabile a centrocampo accanto a Kessie. In casa Juve il nuovo giro di tamponi non ha dato riscontri negativi, Pirlo dovrà rinunciare a Cuadrado e Alex Sandro, oltre a Morata infortunato.

Queste le probabili formazioni della partitissima in programma stasera alle 20,45.

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Dalot, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Calabria, Kessie; Castillejo, Calhanoglu, Hauge; Leao.

JUVENTUS (4-3-1-2): Szczesny; Demiral, Bonucci, De Ligt, Danilo; Chiesa, Bentancur, McKennie; Ramsey; Dybala, Ronaldo.

Foto: Sito Milan