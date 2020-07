Milan-Juve, le ultime sulle probabili formazioni

Milan-Juve torna a prendersi la scena dopo le semifinali di Coppa Italia. A San Siro arriva la Juventus di Maurizio Sarri senza gli squalificati Dybala e de Ligt, il Milan di Pioli invece dopo la grande vittoria dell’Olimpico contro la Lazio è pronto a mettere in difficoltà i bianconeri con l’ingresso in campo dal primo minuto di Zlatan Ibrahimovic. Viste le condizioni non al meglio di Calhanoglu, è pronto Rebic – in vantaggio sul turco – ad affiancare lo svedese nell’undici titolare. Nei rossoneri spazio ancora a Saelemaekers sulla destra e Paquetà favorito su Bonaventura. Nei bianconeri sarà invece Gonzalo Higuain a guidare l’attacco di Sarri insieme a Cristiano Ronaldo vista la squalifica di Dybala, in difesa invece spazio a Rugani che prende il posto dell’olandese: a centrocampo sarà ancora una volta Bentancur insieme a Rabiot sulle ali di Pjanic, con Bernardeschi nel tridente insieme al portoghese.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernández; Kessié, Bennacer; Saelemaekers, Paquetà (Bonaventura), Rebic (Calhanoglu); Ibrahimovic. All. Stefano Pioli.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Rugani, Bonucci, Danilo; Rabiot, Pjanic, Bentancur; Bernardeschi, Higuain, Ronaldo. All. Sarri

Foto: twitter ufficiale Milan