Luka Jovic si appresta a diventare un nuovo calciatore del Milan. Il centravanti serbo potrebbe non sostenere le visite mediche con il club rossonero dopo aver ottenuto l’idoneità sportiva con la Fiorenitna ed è già arrivato in questi minuti alla sede rossonera per le firme che lo legheranno ufficialmente al Diavolo. Jovic arriva in rossonero con la formula del prestito secco.

Foto: Instagram Jovic