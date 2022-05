Milan-Investcorp, ufficialmente chiusi i colloqui: “Non abbiamo raggiunto l’accordo”

La notizia era nell’aria, ma adesso è arrivata anche l’ufficialità: è definitivamente da accantonare la possibilità che Investcorp diventi il nuovo proprietario del Milan. Ecco, a tal proposito, il tweet di Mohammed Alardhi, presidente esecutivo del fondo: “Abbiamo discusso con Elliott su un potenziale investimento sul Milan e come può accadere in trattative di questo genere, non abbiamo raggiunto un accordo commerciale e abbiamo deciso di comune accordo di chiudere i colloqui. Auguriamo il meglio al Milan per la prossima stagione e oltre“.

Foto: Twitter Investcorp