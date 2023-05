Milan-Inter sold out come nel 2003 ma che differenza nell’incasso

Il dato che sta dando all’occhio di tanti appassionati è quello riguardante l’incasso previsto per stasera in vista del derby di Champions League tra Milan e Inter. Sono circa 10 i milioni guadagnati dalla vendita dei tagliandi con una presenza prevista di oltre 80 mila spettatori, stesso numero di presenze che nel 2003 riempirono San Siro per il derby che portò il Milan in finale a Manchester. Rispetto a 20 anni fa però il dato che impressiona è quello legato all’incasso, infatti quella sera al termine della vendita si toccarono circa i 2.3 milioni di euro, quasi 8 in meno rispetto a quello fatto segnare in questa settimana. Simbolo oramai di un calcio diverso e un momento storico totalmente opposto.

Foto: Twitter ufficiale Inter