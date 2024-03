Milan-Inter, si valuta lo slittamento a lunedì 22 aprile

Il derby di Milano potrebbe giocarsi per la prima volta nella storia di lunedì. Tutto questo a causa dell’impegno di Europa League del Milan contro la Roma. La decisione ufficiale verrà presa mercoledì 20 marzo quando la Lega Serie A diramerà il calendario per le partite del weekend del 20 e 21 aprile. Con i rossoneri impegnati all’Olimpico di Roma per il ritorno dei quarti di finale di Europa League giovedì 18 aprile alle ore 21.00, sembra inevitabile che il derby con l’Inter venga spostato alla serata di lunedì 22 aprile così da offrire al Milan una giornata di riposo in più visto l’impegno di coppa piuttosto ravvicinato.

Foto: Instagram Champions League