Milan-Inter, si attendono 57mila spettatori. Verrà trasmessa in oltre 150 Paesi

Milan-Inter, derby valido per la 12esima giornata di Serie A 2021-22, avrà la cornice delle grandi occasioni, certo non si vedranno i 75.817 spettatori registrati nell’ultima gara prima della pandemia. Domani, spiega La Gazzetta dello Sport, ci saranno ben 57mila tifosi con pullman di supporter rossoneri (padroni di casa) in arrivo anche da Slovacchia e Albania. La gara verrà trasmessa dalle televisioni di oltre 150 Paesi al mondo, dal Giappone a Trinidad e Tobago, dall’Uganda a Hong Kong. Primato anche di telecamere disposte sul campo: saranno 30 a inquadrare il match.