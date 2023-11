Milan-Inter per Ouédraogo. E spunta una clausola di 12 milioni

Un talento ambitissimo, Assan Ouédraogo, con derby di Milano in corso. Secondo quanto svelato da Gianluigi Longari per Sportitalia, sul centrocampista classe 2006 dello Schalke 04 i nerazzuri sono molto attivi anche se la pole appartiene al Milan che già da diverse settimane aveva intessuto proficui contatti con l’entourage di questo progetto di fuoriclasse. La novità riguarda la presenza di clausola di circa 12 milioni. C’è concorrenza dall’estero ma le due milanesi ritengono, per validi motivi su entrambi i fronti, di avere seminato la concorrenza. La sensazione è che già entro la fine del mese corrente si possa arrivare a definire la chiusura della trattativa, con il trasferimento che diventerebbe poi effettivo a partire dalla prossima stagione.

Foto: Ouedraogo Instagram Schalke 04 screen