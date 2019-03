Milan-Inter, le ultimissime sulle probabili formazioni

Meno di 24 ore al fischio d’inizio del derby di Milano tra Milan e Inter. Una sfida che non si porta dietro solo la supremazia cittadina, ma anche un posto per un futuro in Champions League. La sconfitta della Roma è una piacevole sorpresa per le due squadre che ora possono approfittarne per tentare la fuga. Nessuna sorpresa per Gennaro Gattuso che dovrebbe tornare ai suoi fedelissimi 11. Bakayoko torna in mezzo al campo dopo aver tirato il fiato contro il Chievo Verona, mentre Rodriguez rientra dal turno di squalifica. In attacco si va verso il tridente Suso, Piatek, Calhanoglu con Castillejo che spera fino all’ultimo. Scelte quasi obbligate invece per Luciano Spalletti che, smaltito le fatiche di Europa League, ritrova Marcelo Brozovic e Lautaro Martinez. Entrambi saranno in campo nel 4-2-3-1 disegnato dal tecnico di Certaldo: in difesa D’Ambrosio e Asamoah agiranno sulle fasce, mentre l’unico ballottaggio sembra essere tra Joao Mario e Gagliardini. Il portoghese è reduce dal viaggio in Angola per i funerali del padre. Spalletti potrebbe optare anche per un cambio di modulo, schieradosi con il 4-3-3: in questo caso il ballottaggio per la terza maglia a centrocampo sarebbe tra Borja Valero e Gagliardini. Appuntamento a domani, ore 20:30, allo stadio “Giuseppe Meazza”.

Milan (4-3-3): G. Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Bakayoko, Paquetà; Suso, Piatek, Calhanoglu.

Inter (4-2-3-1): Handanovic; D’Ambriosio, De Vrij, Skriniar, Asamoah; Brozovic, Vecino; Politano, Joao Mario (Gagliardini), Perisic; Lautaro Martinez.

Foto: Telegraph