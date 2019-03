Milan-Inter, le ultimissime sulle probabili formazioni

Mancano poche ore al fischio d’inizio del derby di Milano tra Milan e Inter. Una sfida che non si porta dietro solo la supremazia cittadina, ma anche un posto per un futuro in Champions League. La sconfitta della Roma è una piacevole sorpresa per le due squadre che ora possono approfittarne per tentare la fuga. Nessuna sorpresa per Rino Gattuso che dovrebbe tornare ai suoi fedelissimi 11. Bakayoko si gioca una maglia da titolare con Biglia anche se in vantaggio c’è l’ex Chelsea, mentre Rodriguez rientra dal turno di squalifica. In attacco si va verso il tridente Suso, Piatek, Calhanoglu con Castillejo che scalpita in panchina. Scelte quasi obbligate invece per Luciano Spalletti che, smaltito le fatiche di Europa League, ritrova Marcelo Brozovic e Lautaro Martinez. Entrambi saranno in campo nel probabile 4-3-3 disegnato dal tecnico di Certaldo: in difesa D’Ambrosio e Asamoah agiranno sulle fasce con De Vrij e Skrinar centrali. In mediana, cabina di regia affidata a Brozovic, ai suoi lati Vecino e Borja Valero (in vantaggio su Gagliardini). In attacco, tridente composto da Politano, Lautaro Martinez e Perisic. Appuntamento a stasera, ore 20:30, allo stadio “Giuseppe Meazza”.

MILAN-INTER, PROBABILI FORMAZIONI:

Milan (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodríguez; Kessie, Bakayoko, Paquetà; Suso Piątek, Çalhanoglu. All. Gattuso

Inter (4-3-3): Handanovic; D’Ambrosio, de Vrij, Skriniar, Asamoah; Vecino, Brozovic, Borja Valero; Politano, Lautaro, Perisic. All. Spalletti