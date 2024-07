Milan-Inter: la curiosità sul derby alla quinta giornata

Il calendario della prossima Serie A ha preso oggi forma e ha previsto il derby di Milano alla quinta giornata. Per gli amanti della cabala riveliamo un dato che potrebbe far sorridere i tifosi rossoneri. Infatti il Milan è imbatutto negli ultimi sette derby giocati contro l’Inter alla quinta giornata (5 vittorie e 2 pareggi), incluso il più recente giocato alla quinta ovvero quello del 3 settembre 2022, conclusosi 3-2 per i rossoneri grazie alla doppietta di Rafael Leao e al gol di Olivier Giroud. Più in generale il bilancio recente sorride invece ai nerazzurri avendo vinto gli ultimi 6 derby disputati.

Foto: instagram Serie A