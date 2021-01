Milan-Inter, il derby di Coppa Italia con vista sul campionato

Nemmeno il tempo di archiviare l’ultima giornata del girone di andata, che subito si riscende in campo per i quarti di Coppa Italia. Domani sarà il turno del derby di Milano, che aprirà il programma della coppa nazionale. Il Milan viene dalla conquista del titolo di campione d’inverno, nonostante la sonora sconfitta subita a San Siro contro l’Atalanta e vuole riscattarsi dal punto di vista psicologico, sapendo di vivere uno dei momenti cruciali della stagione dovendo riuscire a trovare la quadra per l’inserimento dei nuovi arrivi. I nerazzurri invece, nonostante il passo falso dei cugini, non sono riusciti ad andare oltre lo 0-0 a Udine. Al contrario l’Inter vorrebbe dilatare le ansie della capolista per il sorpasso cominciando già dalla Coppa, in attesa di prendersi la rivincita nel derby del 21 febbraio, che avrà il sapore di una sfida scudetto.

Foto: Twitter Milan e Inter