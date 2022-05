Milan-Inter, il derby a distanza che vale lo Scudetto

A 180’ dalla fine della contesa ancora è tutto aperto. La stagione 2021-2022 della Serie A vede una lotta al vertice inedita nell’ultimo decennio che, per intensità ed emozioni, ci riporta all’ormai lontano campionato 2011-2012: quello della prima Juve di Conte, campione d’Italia in volata su un Milan che a inizio anno era dato nettamente favorito dai pronostici. All’alba della 37a giornata, dunque, la classifica recita così: Diavolo primo a quota 80, con i nerazzurri che inseguono a 78 e non hanno alcuna voglia di mollare quello scettro conquistato con pieno merito nella passata edizione.

Tutto può ancora accadere, al netto dello scarto esistente tra le due contendenti. L’attuale capolista è lanciata da quattro pesantissimi successi consecutivi, ottenuti contro Genoa, Lazio, Fiorentina e Verona. Il calendario degli uomini di Pioli nelle ultime settimane è stato senza dubbio complesso, avendo incrociato squadre in lotta per un piazzamento europeo e realtà che giocano un calcio offensivo e propositivo come gli scaligeri di Tudor. Il gruppo rossonero, in ogni caso, ha mostrato una continuità crescente e un gioco che continua a convincere: in squadra manca forse il cannoniere principe, ma il tandem composto da Leão e Tonali sta letteralmente trascinando il Milan oltre i propri limiti.

In casa Inter, invece, pesa come un macigno la sconfitta patita nel recupero della 20a giornata contro il Bologna. Il 2-1 subito in rimonta al Dall’Ara, costellato anche dallo sciagurato errore nel finale del portiere Radu, potrebbe risultare fatale: il gruppo capitanato da Handanovic in ogni caso non si è arreso, rifacendosi prontamente con le convincenti vittorie ottenute a Udine (2-1) e in casa con l’Empoli (pirotecnico 4-2 in rimonta). La ciliegina sulla torta, poi, è arrivata con il successo nella finale di Coppa Italia contro i rivali di sempre: Juventus battuta 4-2 e nerazzurri bravi a ribaltare lo svantaggio grazie ai rigori di Calhanoglu e Perisic, col croato capace anche di mettere il sigillo finale alla gara nei tempi supplementari.

La prossima giornata, come riportato da Sportytrader nella sua sezione pronostici calcio, vedrà il Milan impegnato in casa contro l’Atalanta e l’Inter in trasferta a Cagliari. Gare certamente non facili per le due contendenti: la Dea, infatti, è a caccia di punti importanti per conquistare la qualificazione alle prossime competizioni europee. I sardi, invece, cullano ancora speranze di salvezza e tenteranno di sovvertire i pronostici per rimanere attaccati alla Salernitana, al momento quartultima in classifica. Questo campionato, dunque, potrebbe realmente risolversi all’ultima curva, quando Calabria e compagni giocheranno al Mapei Stadium contro il Sassuolo e i nerazzurri incroceranno a San Siro la Sampdoria.

Il dato di fatto, al momento, è quello numerico. Il vantaggio di due punti, unito ai migliori risultati negli scontri diretti, danno al Milan la possibilità di laurearsi campione con quattro punti nelle prossime due gare, a prescindere da quelli che saranno i risultati dell’Inter. Le insidie però sono dietro l’angolo: come dimostra la lotta per la salvezza, nessun risultato può essere realmente dato per scontato. Non resta dunque che immergerci in questa atmosfera di trepidante incertezza, sperando che comunque vada trionfino il bel calcio e i veri valori dello sport.