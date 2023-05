Milan-Inter, febbre da Euroderby: San Siro è già sold out per la semifinale d’andata

Milano è già in clima Euroderby. E lo si vede anche dal fatto che sono già esauriti i biglietti per la semifinale di andata di Champions League, Milan-Inter, in programma per il 10 maggio. Secondo quanto riportato da Gazzetta.it, saranno presenti più di 72mila spettatori, e sarà così anche per la sfida di ritorno del 16, dove giocheranno in casa i nerazzurri. In palio c’è la finale di Istanbul del 10 giugno, dove la vincente sfiderà una tra Real e Manchester City.

Foto: Instagram Champions League