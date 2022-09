Milan-Inter, è tempo di derby. E la vittoria in casa manca ai rossoneri dal 2016

Ancora qualche ora d’attesa, poi arriverà il fischio d’inizio di Milan-Inter. Le squadre guidate da Pioli e Inzaghi sono pronte a sfidarsi, a partire dalle 18, nel derby della Madonnina. Per l’occasione, San Siro sarà uno stadio caldissimo: sono previsti più di 75 mila spettatori. I tifosi spingeranno alla vittoria le due formazioni. Quelli del Milan sperano di replicare il successo dello scorso 5 febbraio, deciso in rimonta da una doppietta di Giroud. Questo speciale “bis” sarebbe il primo dal 2011 in poi. E acquisirebbe ulteriore significato perché andrebbe a romper un vero e proprio tabù. L’ultima vittoria dei rossoneri da squadra ospitante contro l’Inter in Serie A risale al 31 gennaio del 2016 con Sinisa Mihajlovic come allenatore. In questo caso, furono decisive le reti di Alex, Bacca e Niang. Da allora, sono arrivati tre pareggi e tre successi dei nerazzurri, che nel periodo sono rimasti imbattuti contro quattro differenti tecnici rossoneri (Montella, Gattuso, Giampaolo e Pioli).