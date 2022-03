Inzaghi: “Il derby sarà una battaglia, bella vetrina per Milano. Decisivo l’aspetto mentale”

In casa Inter cresce l’attesa in vista del derby che domani sera vedrà la formazione di Simone Inzaghi fronteggiare il Milan nella gara valida per l’andata della semifinale di Coppa Italia. Una sfida da non sbagliare anche per ridare entusiasmo al mondo nerazzurro, reduce da un periodo non felicissimo in campionato. Intervistato da SportMediaset, l’allenatore della Beneamata ha presentato così la sfida: “Sarà una battaglia, ognuno cercherà di prevalere. Allo stesso tempo l’aspetto mentale e motivazionale faranno la differenza”.

Inzaghi prosegue: “Per la città di Milano sarà una bellissima vetrina, questo deve far aumentare il senso di responsabilità nel preparare la sfida nel migliore dei modi, il nostro focus dev’essere sul campo. Domani saremo in trasferta, normale che per noi fare gol diventa importante”.

Inzaghi parla anche del momento globale della squadra: “Bisognerà ragionare partita per partita, cercando di recuperare le energie fisiche e mentali senza preoccuparci a quello che succederà dopo. Questo è l’unico modo per raggiungere gli obiettivi”.

Foto: Sito Ufficiale Inter