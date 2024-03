Milan, insulti e minacce di morte a Pulisic dopo l’episodio con Pellegrini

Ancora una volta i social diventano un luogo dove i leoni da tastiera e pseudo tifosi sfogano i propri istinti, utilizzando parole offensivew, minacce e altro. Stavolta nel mirino degli haters p finito Christian Pulisic, calciatore del Milan, coinvolto nell’episodio con Pellegrini, della palla che stava uscendo, lui ha continuato, di fatto causando il rosso al laziale e cambiando inerzia alla gara. Gli insulti sono scioccanti, inaccettabili. In seguito allo sfogo di Pellegrini, che dopo la partita ha pubblicato un post su Instagram in cui si è scusato per il rosso lamentando però “l’antisportività” dell’avversario, alcuni pseudotifosi hanno preso di mira il profilo di Pulisic augurando la morte a lui e alla sua famiglia. Oltre a questi, anche decine di altri insulti, come ad esempio “Stasera hai perso la dignità. Sei un piccolo uomo”, “Sei scarso, tanto torna tutto”.

Episodi che il calciatore ha evidenziato sui social e che ancora una volta dimostrano l’odio che si scatena su queste piattaforme.

Foto: twitter Milan