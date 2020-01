Milan, iniziate le visite mediche di Kjaer. Poi la firma

Simon Kjaer si appresta a diventare un nuovo giocatore del Milan. L’esperto difensore danese, dopo l’accordo trovato ieri tra il club rossonero e il Siviglia (proprietario del cartellino) per rilevare dall’Atalanta il prestito fino a giugno, riservandosi il diritto di riscatto per la stagione successiva, si sta sottoponendo proprio in questi minuti alle visite mediche, ultimo atto prima della firma sul contratto.

Foto: Twitter ufficiale Siviglia