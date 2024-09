Milan, infortunio in Nazionale per Bennacer. Il comunicato

Da un comunicato ufficiale della Federazione algerina, si legge che il centrocampista del Milan Ismael Bennacer ha rimediato un infortunio in allenamento, che lo costringerà a saltare il match contro la Liberia. Il classe ’97 tornerà quindi in Italia, dove svolgerà degli esami più approfonditi per comprendere la natura dell’infortunio.

Il comunicato: “Qualificazioni Coppa d’Africa 2025: Bennacer si infortuna in allenamento ed è esonerato dalla partita con la Liberia. Il tecnico della Nazionale, Vladimir Petkovic, ha programmato questa domenica mattina l’ultimo allenamento presso il Centro Tecnico Nazionale di Sidi Moussa prima di trasferirsi a Monrovia nel pomeriggio. Durante questa seduta, il centrocampista Ismael Bennacer ha riportato un infortunio ed è stato costretto a ritirarsi senza proseguire gli allenamenti. Dopo aver effettuato gli esami medici, è stato confermato che il giocatore non potrà partecipare alla partita di martedì prossimo contro la Liberia”.

Foto: Instagram Bennacer