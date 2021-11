Milan, infiammazione all’adduttore per Romagnoli

Arriva il referto degli esami a cui si è sottoposto Alessio Romagnoli, difensore del Milan, fermatosi all’ultimo minuto prima del derby contro l’Inter di ieri sera.

Per il giocatore si tratta di una infiammazione all’adduttore. I tempi di recupero saranno da valutare in queste ore, ma salvo sorprese la sosta dovrebbe essere sufficiente per guarire e quindi per essere a disposizione nuovamente in campo alla ripresa, sabato 20 novembre contro la Fiorentina.

Foto: Sito Milan