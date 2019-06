Milan: Infantino può cedere per Boban. E Lotito su Tare…

Notizia dei giorni scorsi, confermata. Non soltanto Angelo Carbone per il settore giovanile, la mossa di Maldini è stata anche quella di andare da Zorro Boban per proporgli un ruolo nel nuovo Milan. Ovviamente il presidente Fifa Infantino si è messo di traverso, ma con una battuta scherzosa (“Lo incateno alla Torre Eiffel”) che sembra davvero l’anticamera di una liberatoria in arrivo, considerato anche il grande rapporto tra i due. Al Milan piace molto anche Tare, ma in questo caso ci sembra più complicato che possa arrivare il via libera di Lotito, a maggior ragione dopo il prolungamento di Simone Inzaghi. Molto presto arriveranno anche i giorni di Marco Giampaolo al Milan: accordo totale.

Foto: BBC