Milan in vantaggio sullo Spezia. Decide Theo Hernandez. Legni per Krunic e Leao

Il Milan è in vantaggio dopo i primi 45 minuti contro lo Spezia, nel posticipo del sabato della Serie A. I rossoneri hanno controllato il primo tempo, fatto di fiammate di Leao, accelerazioni improvvise, ma con lo Spezia attento a non scoprirsi e sbilanciarsi. Il primo sussulto è il palo di Krunic che di destro, stampa la sfera sul legno.

La svolta al 21′, assist di Bennacer per Theo Hernandez che segna il vantaggio dei campioni d’Italia. Dopo diversi minuti di dialogo al VAR, anche per un malfunzionamento audio, il gol viene assegnato.

Il Milan ha creato i presupposti per il raddoppio in un paio di occasioni, ma lo Spezia per ora resta in partita. Nel recupero, traversa di Leao su una deviazione, sulla respinta, Krunic non riesce a trovare il tapin. Milan al momento secondo, con 29 punti, a -6 dal Napoli. Scavalcata l’Atalanta.

Foto: Instagram personale