Milan in vantaggio sullo Spezia con Leao nel recupero. Theo sbaglia un rigore. Lozano per l’1-0 Napoli a Bologna

Il Milan è in vantaggio 1-0 a San Siro contro lo Spezia. Decisivo un gol di Leao al 46′, con un pallonetto. Rossoneri che hanno fatto la partita, creando diverse palle gol, con Leao e Ibrahimovic, ma Provedel in diverse circostanze è riuscito ad evitare la rete per i rossoneri. Anche al 40′, grande parata di Provedel su Saelemaekers.

Spezia pericoloso poi in ripartenza in un paio di occasioni, ma sostanzialmente Maignan è stato inoperoso.

Al 45′, Theo Hernandez sbaglia il calcio di rigore per un fallo di Provedel su Leao. Dagli 11 metri, il francese la calcia fuori.

Al Dall’Ara, il Napoli conduce 1-0 sul Bologna. Decide per ora un bel gol di Lozano, il terzo in campionato per il messicano, dopo una bella azione sulla sinistra dei campani.

Con questi risultati, il Milan sarebbe a 51 punti, a +1 sull’Inter. Il Napoli salirebbe a 46.

