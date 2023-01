Milan in ritiro a Riyad. CR7 fa visita ai rossoneri. La foto con Leao

Visita illustre quest’oggi per il Milan nel ritiro di Riyad. La comitiva rossonera è infatti stata salutata da Cristiano Ronaldo. Complice la nuova avventura all’Al Nassr, CR7 si è recato nell’hotel che ospita i rossoneri per salutare il connazionale Rafael Leao, come testimonia la foto postata sui social dal club milanese.

Foto: twitter Milan