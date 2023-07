Milan in pressing su Reijnders: ecco l’ultima offerta

Il Milan continua a inseguire Tijjani Reijnders. Il tecnico dei rossoneri Stefano Pioli apprezza molto le qualità dell’olandese, ed il diretto interessato gradisce il corteggiamento dei milanesi. Stando quanto riportato da Gianluigi Longari per Sportitalia, i primi contatti tra i due club hanno confermato una prima valutazione identificata in 25 milioni di euro, a fronte di un primo approccio del Milan che sarebbe inferiore (intorno ai 19 milioni). I dialoghi tra le parti proseguiranno, tendendo sempre in considerazione le alternative che, specie dalla Premier League, stanno manifestando interesse pur senza essere mai entrati in una fase concreta.

Foto: Instagram Rejinders