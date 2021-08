Milan-Ilicic, arriva l’apertura dell’Atalanta per il prestito oneroso

Ad una settimana dall’inizio del nuovo campionato, il Milan tenta di irrobustire la proprio rosa viste anche le sfide di Champions che lo attenderanno, con il possibile inserimento di Joseph Ilicic, trequartista dell’Atalanta classe 1988. Un matrimonio che potrebbe svolgersi secondo le indiscrezioni riportate dalla Gazzetta dello Sport. Lo sloveno gradirebbe l’opzione Diavolo, la Dea dal canto suo, nonostante una prima chiusura totale, ha oggi aperto ad un prestito oneroso. I rossoneri, però, non sarebbero propensi a questo tipo di formula per motivi finanziari. I primi passi sono stati fatti dalla società di Percassi, tanto che un piccolo indizio di mercato potrebbe essere il fatto che per la trasferta a Londra, il nome di Ilicic manchi dalla lista dei convocati. Ora in quel di via Aldo Rossi avranno da riflettere sulla prossima mossa, la volontà del giocatore può aiutare ma starà a Maldini & co di trovare la giusta proposta da presentare ai bergamaschi.

Foto: Twitter Atalanta