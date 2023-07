Il solito pieno d’amore dei tifosi del Milan. Il club rossonero ha reso noto che sono stati venduti i 41 mila e 500 abbonamenti riservati per la stagione 2023-2024. Non ce ne sono più a disposizione, sold out e addirittura “liste d’attesa” per la prossima stagione. La solita incredibile risposta di una tifoseria sempre più vicina alla squadra.

Foto: sito uff Milan