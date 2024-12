Milan, il saluto di Fonseca: “Orgoglioso del mio lavoro. Ho messo tutto il cuore e l’anima”

Paulo Fonseca, ormai ex allenatore del Milan, ha parlato sui propri account social, salutando un’ultima volta il club, ringraziando tifosi, giocatori ma non i dirigenti.

Queste le sue parole: “È arrivato il momento di dire addio. Sono orgoglioso di aver lavorato per il Milan e ho sempre dato il mio cuore e la mia anima per onorare la storia e la tradizione di questo grande club. Vorrei ringraziare il mio staff, i giocatori, i tifosi e tutti coloro che mi hanno sostenuto durante la mia permanenza a Milano. Auguro al club il meglio per il futuro”.

Foto: sito Milan