Milan, i pullman sono in arrivo a Piazza Duomo. Ad aspettare i rossoneri anche Berlusconi e Galliani

Continua la marcia trionfale dei due pullman che stanno sfilando per le strade di Milano, da Casa Milan a Piazza Duomo. I due mezzi arriveranno a breve in Piazza, dove oltre alle migliaia di sostenitori del Diavolo ci sono due grandissimi ex rossoneri: Silvio Berlusconi e Adriano Galliani. I due massimi dirigenti del Monza proprio non ne vogliono sapere di perdersi la festa del loro Milan.. In particolare, l’ex presidente rossonero si è affacciato dalla terrazza dell’Arengario prendendosi l’ovazione dei tifosi in piazza e saltellando ai cori dei tifosi.

FOTO: Facebook Berlusconi