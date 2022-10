Milan, il portiere Maignan tornerà nel 2023. Possibile però una convocazione con la Francia

Neanche il tempo di tornare in campo che Mike Maignan, ironia della sorte, ha dovuto nuovamente abbandonare i suoi compagni per un fastidio al polpaccio. Nel comunicato di ieri da parte del Milan si rimandava a una nuova valutazione fra dieci giorni, quando la prima parte di stagione sarà ormai agli sgoccioli e riavendolo a completa disposizione dunque, con molta probabilità, solo nel 2023. La Francia, invece, come riporta la Gazzetta dello Sport, sta monitorando l’evolversi della situazione intorno al portiere rossonero, che da sempre sognava il Mondiale con la sua Nazionale. Il ct Didier Deschamps, infatti, starebbe aspettando il parere dei medici e farlo recuperare poi con calma in vista della rassegna in Qatar. Insomma, un’eventuale convocazione non è da escludere.

Foto: instagram Maignan