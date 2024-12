Milan, il cambio di rotta può passare dal talento di Francesco Camarda

Nello sfogo in mondovisione post sfida di Champions, il tecnico del Milan Paulo Fonseca è stato abbastanza chiaro: non si farebbe alcun problema a puntare con decisione su profili della Primavera o del Milan Futuro. Nella gara contro il Genoa (nonostante il grigio pareggio) il portoghese ha tenuto fede a quanto detto: in campo Jimenez e Liberali, due giocatori che di certo non potranno divenire la risposta definitiva alla crisi milanista (infatti la gara è terminata 0-0) ma che comunque rappresentano un segnale importante. E lo stesso potrebbe accadere con Francesco Camarda, baby fenomeno rossonero che, sotto alcuni punti di vista, già oggi potrebbe dare al Milan soluzioni e caratteristiche che le attuali punte non offrono. In una sfida come quella col Genoa in cui Abraham ha manifestato problemi fisici e Morata era chiaramente in serata no, forse un ingresso in campo anticipato del classe 2008 avrebbe potuto cambiare i destini della gara. Camarda fa con diligenza tutto quello che chiede l’allenatore: pressing, movimenti, recuperi difensivi. Con la Stella Rossa in Champions è stato decisivo nel raddoppio finale di Abraham: suo il colpo di testa che rimbalzando sulla traversa è poi finito sui piedi dell’inglese. Manca solo il gol, che probabilmente potrebbe arrivare se Fonseca trovasse la possibilità di schierarlo in campo con maggiore decisione. Il giocatore, se impiegato con costanza, potrebbe seriamente divenire una pedina importante per le gare in cui si crea tanto ma non si concretizza: basta solo un po’ di coraggio.

Foto: Instagram Milan