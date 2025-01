Milan, idea Reyna: chi è il figlio d’arte che piace a Furlani e Moncada

La pista Rashford per il Milan diviene sempre più difficile da percorrere, anche per via dell’ingente ingaggio del giocatore. Furlani e Moncada stanno agendo anche su altri fronti, e nelle ultime ore sono volati a Dusseldorf, in Germania, per monitorare un profilo alternativo interessantissimo. Il suo nome è Giovanni Reyna, classe 2002 statunitense del Borussia Dortmund. Parliamo di un giocatore offensivo, ambidestro, che può occupare tutti i ruoli dell’attacco. Tatticamente intelligentissimo, può agire come trequartista, ala o seconda punta, e ha la preziosa caratteristica di posizionarsi sempre nel posto giusto a ricezione della palla. Un centrocampista moderno, che sulla trequarti milanista potrebbe tornare utilissimo. Cresciuto nella NYCFC Academy, Reyna dal 2019 ha sempre giocato a Dortmund, fatta eccezione per una parentesi di sei mesi da gennaio a giugno 2024 al Nottingham Forest. Figlio di Claudio Reyna, ex centrocampista di Rangers, Sunderland e Manchester City, è nato in Inghilterra, ma possiede anche il passaporto statunitense e portoghese. In questa stagione il talento ha collezionato 2 gol in 8 presenze con il Dortmund, oltre che due presenze in Champions League. La sua miglior stagione dal punto di vista realizzativo rimane la 22/23, in cui arrivò a siglare 7 gol e 2 assist in 22 presenze in Bundesliga. Un prospetto giovane, ma con alle spalle tanta esperienza europea. Se il Milan dovesse affondare, si ritroverebbe in casa una risorsa interessante, che potrebbe puntare (col tempo) anche a una maglia da titolare.

Foto: Instagram Reyna