Milan, Ibrahimovic torna ad allenarsi in gruppo. Smaltito il problema muscolare

Buone notizie per Stefano Pioli che ritrova Zlatan Ibrahimovic per il finale di stagione. Lo svedese si è allenato con il resto dei compagni: sembra aver recuperato dall’ultimo infortunio muscolare rimediato con la Nazionale svedese circa un mese fa.

Un rientro importante per Pioli, che potrà avere un ricambio di spessore in attacco, in campionato, dove magari può essere dato un po’ di respiro a Giroud in vista del doppio derby con l’Inter in Champions, dove rocordiamo, Ibra non ci sarà, perchè non inserito nella lista UEFA.

Foto: Instagram Milan