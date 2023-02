Milan, Ibrahimovic si è allenato in gruppo. Potrebbe tornare tra i convocati per il Torino

Il Milan è sceso in campo a Milanello per preparare la prossima sfida di campionato contro il Torino. E arrivano buone notizie per Stefano Pioli: Zlatan Ibrahimovic ha svolto l’intero allenamento con il gruppo rossonero. Il suo rientro si avvicina, difficile ipotizzare un suo utilizzo già nella prossima sfida contro i granata, ma il centravanti svedese potrebbe tornare tra i convocati.

Foto: Instagram Ibrahimovic