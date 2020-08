Milan, Ibrahimovic sceglie la 11. Il ricordo porta allo scudetto del 2011

Il Milan ha rinnovato con Zlatan Ibrahimovic e l’attaccante svedese ha scelto la maglia n°11. Niente 9 come si ipotizzava, Ibra prima ha spoilerato il numero via social e poi il club rossonero ha ufficializzato il nuovo numero. Il ricordo più bello, di Ibra con questo dorsale, riporta al 2011 quando con Massimiliano Allegri in panchina vinse lo scudetto con un Milan imprendibile dopo l’annata storica dell’Inter riportando il tricolore dall’altra sponda del Naviglio.

Foto: screen video Milan