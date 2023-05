Milan, Ibrahimovic non recupera per il Verona: a rischio il saluto ai tifosi

La partita del Milan contro il Verona sarà con tutta probabilità l’ultima di Zlatan Ibrahimovic in rossonero. L’attaccante svedese avrebbe voluto tornare in campo, anche per pochi minuti, per salutare i tifosi di San Siro. Il problema al polpaccio accusato durante il riscaldamento prepartita della sfida al Lecce, non accenna a risolversi. Poche quindi le possibilità di vedere Zlatan a disposizione di Stefano Pioli, ancor meno di vederlo in campo. Il ritorno di Ibrahimovic è stato importante per la rinascita del club rossonero, culminata con lo Scudetto della scorsa stagione. Nei piani di Ibrahimovic c’era un saluto ai tifosi che gli avrebbero dedicato il loro tributo. Troppi stop durante una stagione tribolata che non permetteranno un finale degno della storia tra Ibrahimovic e il Milan.

Foto: Instagram Milan