Milan, Ibrahimovic festeggia le 100 presenze: “Giocare qui è un grande onore”

Premiato dal Milan per le 100 partite in rossonero, Zlatan Ibrahimovic per l’occasione ha dichiarato: “Ciao a tutti, grazie per i messaggi per le mie 100 partite col Milan. Giocare qui è un grande onore, spero di fare tante altre partite. Un saluto, ciao”. Lo svedese poi ha scherzato ringraziando i compagni: “Grazie ragazzi, è tutto merito vostro… non ho concorrenza”.

Paolo Maldini poi, dt del Milan, si è congratulato con l’attaccante: “Hai giocato per tante squadre, ma ho visto che solamente con tre squadre hai fatto più di 100 presenze che sono Ajax, Inter e PSG. E’ un traguardo grande, importante. Bravo Zlatan”.

https://twitter.com/acmilan/status/1284186693436952577?s=20

Foto: twitter Milan