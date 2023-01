Milan, i guai non finiscono mai: lesione muscolare per Rebic. E si opera Ballo-Touré

L’avvio di stagione del Milan è stato segnato dai problemi fisici. Dal primo luglio, i rossoneri hanno collezionato oltre 700 giorni di assenza: da Zlatan Ibrahimovic ad Alessandro Florenzi, passando per Mike Maignan e Davide Calabria (adesso recuperato). Tanti, troppi infortuni. E con l’arrivo del nuovo anno, le cose non sono cambiate in casa rossonera. Infatti, Gli esami effettuati dopo l’amichevole con il PSV a Ballo Touré hanno evidenziato una lussazione acromion-claveare destra che richiede stabilizzazione chirurgica. Intervento che sarà eseguito domani. Anche Ante Rebic si è infortunato, riportando una lesione di un muscolo adduttore della coscia sinistra. Verrà rivalutato tra 7 giorni.

Foto: Instagram rebic