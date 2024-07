Milan, i convocati per la tournée negli Stati Uniti

Il Milan si appresta a partire per gli USA, dove sarà impegnata nella tournée preseason. I rossoneri, durante la tournée, affronteranno il Manchester City il 28 luglio, il Real Madrid l’1 agosto e infine il Barcellona il 7 agosto. Tre big match dunque che serviranno a Fonseca per capire a che punto della preparazione è arrivata la squadra. Di seguito la lista dei convocati per l’USA Tour:

Portieri: Nava, Raveyre, Sportiello,Torriani;

Difensori: Bakoune, Calabria, Florenzi, Gabbia, Jimenez, Kalulu, Terracciano, Thiaw, Tomori;

Centrocampisti: Adli, Bennacer, Loftus-Cheek, Musah, Pobega, Pulisic, Saelemaekers;

Attaccanti: Chukwueze, Colombo, Cuenca; Jovic, Leao, Liberali, Maldini, Nasti, Okafor;

Foto: twitter Milan