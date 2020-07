Milan, i convocati per la Spal: c’è Ibrahimovic

Dopo il match casalingo con la Roma, inizia il vero tour de force per i rossoneri, che vedremo in campo ogni tre giorni. Oggi, mercoledì 1° luglio, si gioca SPAL-Milan, questi i giocatori a disposizione di Mister Pioli per la trasferta di Ferrara:

PORTIERI

Begović, A. Donnarumma, G. Donnarumma.

DIFENSORI

Calabria, Conti, Gabbia, Hernández, Kjær, Laxalt, Romagnoli.

CENTROCAMPISTI

Bennacer, Biglia, Bonaventura, Çalhanoğlu, Kessie, Krunić, Paquetá, Saelemaekers.

ATTACCANTI

Castillejo, Ibrahimović, Leão, Maldini, Rebić.

