Milan, i convocati per la Roma: c’è Kjaer

Chiusa con un bel successo la trasferta di Lecce, per i rossoneri è di nuovo campionato. A San Siro arriva la Roma, per una sfida dal profumo europeo: squadre in campo questo pomeriggio, domenica 28 giugno, alle ore 17.15. Questo elenco completo dei convocati da Mister Pioli:

PORTIERI

Begović, A. Donnarumma, G. Donnarumma.

DIFENSORI

Calabria, Conti, Gabbia, Hernández, Kjær, Laxalt, Romagnoli.

CENTROCAMPISTI

Bennacer, Biglia, Bonaventura, Brescianini, Çalhanoğlu, Kessie, Krunić, Paquetá, Saelemaekers.

ATTACCANTI

Castillejo, Leão, Maldini, Rebić.

