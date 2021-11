Milan, i convocati di Pioli per l’Atletico Madrid

Stefano Pioli ha diramato la lista dei convocati per la sfida di Champions League contro l’Atletico Madrid. Ecco la lista completa:

Portieri: Desplanches, Mirante, Tătărușanu.

Difensori: Ballo-Touré, Florenzi, Gabbia, Hernández, Kalulu, Kjær, Romagnoli.

Centrocampisti: Bakayoko, Bennacer, Díaz, Kessie, Krunić, Messias, Saelemaekers, Tonali.

Attaccanti: Giroud, Ibrahimović, Maldini, Leão.

