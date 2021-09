Milan, i convocati di Pioli per la Juve. La decisione su Ibra e Giroud

Stefano Pioli ha diramato la lista dei convocati per la match di questa sera contro la Juventus. Tante assenze in attacco visto che mancheranno sia Giroud che Ibra. In porta recupera Maignan mentre in difesa è confermata l’assenza di Calabria.

Portieri: Maignan, Jungdal, Tătărușanu.



Difensori: Ballo-Touré, Conti, Florenzi, Gabbia, Hernández, Kalulu, Kjær, Romagnoli, Tomori.

Centrocampisti: Bennacer, Castillejo, Díaz, Kessie, Saelemaekers, Tonali.

Attaccanti: Leão, Maldini, Pellegri, Rebić.

Foto: Twitter Milan